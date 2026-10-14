A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado concluiu nesta quarta-feira (14) a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, após três destaques que propunham alterações no texto serem considerados prejudicados. Agora, o texto pode seguir para o plenário da Casa.

A comissão havia aprovado o texto-base da proposta em setembro, mas a votação dos destaques ficou pendente após a interrupção da sessão para o início das deliberações no plenário do Senado.

Como os senadores que propuseram as alterações não estavam presentes na sessão da CCJ nesta quarta, os destaques foram considerados prejudicados sem terem sido lidos ou votados, e o texto final foi enviado ao plenário.