Candidatos do Enem 2026 devem escolher idioma até domingo
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Os candidatos inscritos automaticamente no Enem 2026 deverão escolher até domingo (18) qual idioma querem fazer na prova de língua estrangeira do exame nacional. As opções são inglês ou espanhol.
Segundo o Inep, instituto ligado ao MEC (Ministério da Educação) responsável pelo exame nacional, o participante que não indicar a opção dentro do prazo terá o inglês definido automaticamente como opção na prova. Nesse caso, não será possível alterar o idioma posteriormente.
A escolha deve ser feita na página do participante, no site do Inep, até o dia 18 de outubro. Para isso, o candidato deve acessar o site e selecionar uma das duas opções de língua estrangeira
Segundo o MEC, 5.055.818 candidatos tiveram a inscrição confirmada para a edição de 2026 do Enem. No caso dos estudantes inscritos de forma automática, é necessário o preenchimento do questionário socioeconômico —disponível também na página do participante— para ter acesso ao local de prova.
Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos consecutivos.
A área de linguagens, que inclui a língua estrangeira, será aplicada no primeiro dia do Enem, em 8 de novembro. No mesmo dia, os participantes terão cinco horas e 30 minutos para também responder às questões de ciências humanas e produzir uma redação.
Enquanto, no segundo dia, os candidatos terão cinco horas para responder os itens relacionados a matemática e ciências da natureza, completando as outras 90 questões da prova.