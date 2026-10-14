Os candidatos inscritos automaticamente no Enem 2026 deverão escolher até domingo (18) qual idioma querem fazer na prova de língua estrangeira do exame nacional. As opções são inglês ou espanhol.

Segundo o Inep, instituto ligado ao MEC (Ministério da Educação) responsável pelo exame nacional, o participante que não indicar a opção dentro do prazo terá o inglês definido automaticamente como opção na prova. Nesse caso, não será possível alterar o idioma posteriormente.

A escolha deve ser feita na página do participante, no site do Inep, até o dia 18 de outubro. Para isso, o candidato deve acessar o site e selecionar uma das duas opções de língua estrangeira