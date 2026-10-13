Durante o ano falou-se muito de um racha no PSOL. Como a sra. avalia a sigla neste momento?

EH - Na verdade não houve um racha. Houve uma avaliação e uma interpretação diferente de nós, que acreditávamos e seguimos acreditando que uma federação com o PT nos fortaleceria e nos ajudaria inclusive a ampliar a nossa presença em estados dominados pela direita e extrema direita. Também nos ajudaria com mais tranquilidade a superarmos a cláusula de barreira, a fortalecermos o nosso partido, a fortalecermos o campo da esquerda, a criarmos um campo mais sólido, mais coeso contra a extrema direita, que tem se unido cada vez mais.

Então naquele momento nós tínhamos essa avaliação e defendemos essa avaliação para defendermos a federação. E havia outro campo que, de maneira legítima, tinha uma outra interpretação da qual nós não concordamos, mas que foram vitoriosos. E nós aceitamos a vitória. Não houve nenhum racha. Agora o cenário é ainda mais delicado. O partido não atinge a cláusula de barreira e precisa se fortalecer para continuar a fazer o trabalho brilhante que sempre fez enquanto partido. Para isso, a gente precisa sentar e conversar. Mas eu acho que houve sim muitos erros por parte do nosso partido e que nós sejamos capazes de consertar esses erros para seguir adiante.

A sra. pode elencar alguns desses erros?

EH - Os erros que eu elenco são a não federação com o PT naquele momento, a redistribuição do fundo partidário, a não valorização de algumas candidaturas que tinham potenciais gigantes de votações expressivas no estado de São Paulo e em outros estados do país.