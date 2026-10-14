O candidato pelo PL à presidência, Flávio Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (14) que decidiu ir ao debate presidencial promovido pela rede Bandeirantes, no domingo (18). O senador, que terminou o primeiro turno na frente do presidente Lula, havia dito na terça (13) que não participaria do encontro de presidenciáveis promovido pela emissora.

"Bastou eu falar que eu não ia no debate da Band para você no minuto seguinte falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse. Vou estar lá, para esfregar a verdade na sua cara", disse o senador, dirigindo-se a Lula, numa publicação nas redes sociais.

A campanha de Lula já havia confirmado a presença do presidente no debate da Band. A Band manteve o encontro está mantido e informou que, caso um dos candidatos não compareça, o púlpito ficará vazio.