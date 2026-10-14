Flávio Bolsonaro recua e diz que vai a debate da Band
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O candidato pelo PL à presidência, Flávio Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (14) que decidiu ir ao debate presidencial promovido pela rede Bandeirantes, no domingo (18). O senador, que terminou o primeiro turno na frente do presidente Lula, havia dito na terça (13) que não participaria do encontro de presidenciáveis promovido pela emissora.
"Bastou eu falar que eu não ia no debate da Band para você no minuto seguinte falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse. Vou estar lá, para esfregar a verdade na sua cara", disse o senador, dirigindo-se a Lula, numa publicação nas redes sociais.
A campanha de Lula já havia confirmado a presença do presidente no debate da Band. A Band manteve o encontro está mantido e informou que, caso um dos candidatos não compareça, o púlpito ficará vazio.
Lula e Flávio não participaram de nenhum debate no primeiro turno. O senador alegava que a ausência do petista inviabilizava um confronto direto. Já o presidente dizia que a participação em encontros com vários adversários poderia resultar em ataques de diferentes candidatos.
Os dois disputam o segundo turno após Flávio terminar a primeira etapa da eleição com 47% dos votos, ante 45% de Lula.