Empresários dos setores de finanças, combustíveis e mineração doaram R$ 2,3 milhões ao Partido Liberal, após o presidenciável Flávio Bolsonaro terminar o primeiro turno com 2 milhões de votos mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

Grandes doadores têm preferido a doação às agremiações políticas em vez do candidato, como mostrou reportagem da Folha. Dessa maneira, o dinheiro não aparece diretamente na prestação de contas de quem disputa a eleição e é identificado em um sistema separado.

Desde o último dia 4, quando se realizou a primeira etapa da votação, o Partido dos Trabalhadores, de Lula, declarou R$ 85 mil, em doações de representantes do setor sucroalcooleiro. A cifra representa 3,7% do valor recebido pelo PL.