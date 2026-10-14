A abstenção eleitoral no Brasil, historicamente mais elevada entre os eleitores de maior renda nas eleições gerais, passou a ser maior nas áreas mais pobres. Em 2026, 21,3% dos eleitores do quinto de menor renda deixaram de votar no primeiro turno da eleição presidencial, ante 20,3% no quinto mais rico.

Numa eleição apertada, a abstenção maior dos mais pobres pode ter prejudicado Lula (PT) no primeiro turno.

A maior vantagem do presidente está nos setores com renda média de 0,7 salário mínimo –R$ 1,1 mil hoje, com 76% dos votos, segundo levantamento da Folha. Já a de Flávio Bolsonaro está na faixa de 2,9 salários mínimos, que correspondem a R$ 4,7 mil, na qual ele conquistou 56% dos votos. Essa faixa já posiciona a população entre os mais ricos do país.