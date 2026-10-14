O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestade nesta quarta-feira (14). O aviso é válido para cidades de seis estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Segundo o alerta, pode chover até 100 mm e os ventos podem atingir até 100 km/h. Há previsão também de queda de granizo.

Os riscos, de acordo com o Inmet, são de estragos em plantações, queda de energia elétrica, de árvores e alagamentos.