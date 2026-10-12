O candidato do PL à Presidência, Flavio Bolsonaro, foi a missa em homenagem a Nossa Senhora e afirmou nesta segunda-feira (12) que vai visitar seu pai, Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (13).

Será o primeiro encontro em 90 dias, desde quando as visitas foram suspensas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes —o magistrado voltou a liberá-las nesta segunda.

"Estou muito feliz que o Dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia que eu estou novamente autorizado a visitar o meu pai, vítima de uma injustiça", disse Flávio à imprensa. O candidato se recusou, porém, a responder se irá participar, no Senado, da votação do fim da escala 6x1, prevista para quarta (14).