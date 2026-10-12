Flávio participa de missa e visitará Bolsonaro nesta terça
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O candidato do PL à Presidência, Flavio Bolsonaro, foi a missa em homenagem a Nossa Senhora e afirmou nesta segunda-feira (12) que vai visitar seu pai, Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (13).
Será o primeiro encontro em 90 dias, desde quando as visitas foram suspensas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes —o magistrado voltou a liberá-las nesta segunda.
"Estou muito feliz que o Dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia que eu estou novamente autorizado a visitar o meu pai, vítima de uma injustiça", disse Flávio à imprensa. O candidato se recusou, porém, a responder se irá participar, no Senado, da votação do fim da escala 6x1, prevista para quarta (14).
Flávio participou, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, de uma missa em homenagem à padroeira do Brasil na Catedral de Brasília, parte da programação das Festividades da Padroeira na capital federal.
Apesar de ser evangélico, Flávio decidiu comparecer à missa como um aceno aos católicos após a polêmica com a santa que marcou a reta final do primeiro turno. A comunidade católica demonstrou preocupação com a promessa do candidato de decretar que o país é de Jesus Cristo se eleito, e passaram a circular afirmações falsas de que Flávio removeria Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira.
Na missa, Flávio estava acompanhado da mulher, Fernanda, do vice, Alfredo Gaspar (PL-AL), da conselheira econômica Daniella Marques (PL) e dos parlamentares Bia Kicis (PL-DF), Izalci Lucas (PL-DF) e Simone Marquetto (PP-SP), que entrou com a imagem de Nossa Senhora no local.
Todos eles foram saudados nominalmente pelo padre durante a homilia, quando Flávio foi chamado pelo celebrante de querido.
Ao passar pelo candidato, sentado no banco da frente à esquerda, Simone parou um instante e exibiu a imagem ao candidato. Flávio e a esposa sorriam levemente durante a entrada da santa, enquanto Daniella chorava e cantava.
Minutos antes da missa, ao entrar na catedral cercado dos aliados e de sua equipe de segurança, Flávio causou alvoroço e espanto entre os presentes. Parte dos fiéis se levantou para tirar fotos com o senador.