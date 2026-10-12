O papa Leão XIV será internado nesta terça-feira (13). Ele será submetido a uma cirurgia para a remoção de um pequeno nódulo em um de seus pulmões. As informações são do Vaticano.

O Vaticano informou que a recuperação do papa deve levar cerca de uma semana.

Leão XIV anunciou o problema de saúde a fiéis reunidos para o Angelus neste domingo (11). "Caros amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado no meu pulmão", afirmou. O nódulo foi "detectado em um estágio muito inicial e está bem localizado", segundo o papa. "Os médicos acreditam que a cirurgia é apropriada", disse.