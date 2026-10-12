O papa Leão XIV será internado nesta terça-feira (13). Ele será submetido a uma cirurgia para a remoção de um pequeno nódulo em um de seus pulmões. As informações são do Vaticano.
O Vaticano informou que a recuperação do papa deve levar cerca de uma semana.
Leão XIV anunciou o problema de saúde a fiéis reunidos para o Angelus neste domingo (11). "Caros amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado no meu pulmão", afirmou. O nódulo foi "detectado em um estágio muito inicial e está bem localizado", segundo o papa. "Os médicos acreditam que a cirurgia é apropriada", disse.
A decisão de Leão XIV de falar publicamente, no domingo (11), sobre a cirurgia marcou um contraste com seu antecessor, o papa Francisco, que morreu em abril do ano passado, aos 88 anos.
Francisco foi hospitalizado várias vezes à medida que sua saúde se deteriorou nos últimos anos e, geralmente, não anunciava suas internações.
Um nódulo no pulmão é uma pequena lesão localizada que pode ser benigna. A Sociedade Torácica dos EUA afirma que menos de 5% dos nódulos pulmonares, em geral, se revelam cancerosos, embora o risco aumente com a idade, o tamanho e outros fatores, como o tabagismo.