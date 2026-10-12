O Tribunal Superior da Inglaterra negou nesta segunda-feira (12) a troca de advogados da representação das vítimas do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG). Na prática, a decisão mantém o escritório Pogust Goodhead à frente do caso.

A troca havia sido aprovada no fim de agosto pelo comitê de clientes que representa as mais de 200 mil vítimas na ação coletiva ajuizada em Londres contra a BHP, mineradora anglo-australiana que detinha 50% da Samarco.

O comitê havia deliberado pela substituição do Pogust em favor do escritório americano Bailey Glasser International, que declarou em nota receber a decisão desta segunda com decepção. O grupo que reúne as vítimas diz que, "agora, avaliará cuidadosamente, junto a seus advogados, quais medidas poderá adotar, e contará com todo o apoio do BGI nesse processo".