Douglas Ruas é confirmado como governador eleito do RJ
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O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Douglas Ruas (PL), 37, foi confirmado neste sábado (10) como governador eleito pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral).
Ele será o mais jovem a assumir o Executivo fluminense sob a atual configuração, resultado da fusão dos estados do Rio de Janeiro com a antiga Guanabara, em 1975. Ao tomar posse no Palácio Guanabara, em 6 de janeiro, Ruas será também o primeiro governador nascido após a ditadura militar (1964-1985).
O TRE-RJ realizou a retotalização dos votos após a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de anular os votos do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) na eleição para o Governo do Rio de Janeiro. O novo cálculo levou Ruas a 50,88% dos votos válidos, garantindo sua vitória no primeiro turno.
Antes de Ruas, o governador mais jovem a tomar posse no Palácio Guanabara desde a fusão foi o próprio Garotinho. Ele assumiu o governo com 38 anos, em 1999. Sua mulher, Rosinha Garotinho, o sucedeu aos 39, em 2003.
Na cerimônia que confirmou o resultado da eleição, o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, disse que a proclamação será feita no dia 15 —após entrega do relatório para a comissão apuradora, que deverá se manifestar.
Uma hora depois da confirmação do resultado, Ruas participou de um culto para celebrar o centenário da Assembleia de Deus Ministério Madureira, no ginásio Maracanãzinho, na zona norte do Rio. Ele afirmou que não haveria melhor lugar para estar após a oficialização de sua vitória e pediu oração para o estado.
"A todo tempo, o mundo tenta confundir valores, enfraquecer a fé, afastar as pessoas de Deus. Mas ver esse ginásio lotado hoje é a certeza de que a igreja do Senhor permanece firme", disse.
"Nós estamos no Rio de Janeiro, um estado lindo, cheio de histórias, mas também cheio de desafios. E a igreja deve ser luz de esperança para as nossas vidas. E eu peço a cada um de vocês: orem pela sua família, orem pelo Rio de Janeiro, orem pelo Brasil. Porque o povo de Deus se reúne em oração, coisas extraordinárias acontecem."
Geração
O mote da "nova política" foi uma de suas principais bandeiras da campanha de Ruas, comandada pelo publicitário Paulo Vasconcelos. Em anúncios na TV, o deputado aparecia caminhando de camiseta e bermuda por ruas de São Gonçalo.
Ele costumava repetir ser de uma geração que assistiu aos mesmos políticos se revezarem no poder nos últimos 30 anos no estado. Era uma referência indireta a Garotinho e, principalmente, Eduardo Paes (PSD), prefeito da capital por quatro mandatos (2009-2016 e 2021-2026), que terminou a eleição em segundo lugar com 44,16% dos votos válidos após a retotalização.
Deputado de primeiro mandato, Ruas tem como principal padrinho político o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL-RJ), ex-secretário de Garotinho que atua na política fluminense há mais de 20 anos.
Ruas foi escolhido candidato ao governo após a prisão de Rodrigo Bacellar (União Brasil), ex-presidente da Alerj sob acusação de vazar informação de uma investigação da Polícia Federal contra um ex-deputado ligado ao Comando Vermelho.
Secretário estadual de Cidades na gestão Cláudio Castro (PL), ele buscou se dissociar do ex-governador, alvo de duas investigações da Polícia Federal, afirmando que manteve com ele apenas uma relação profissional.
Antes de ingressar na política, o governador eleito teve uma curta carreira atuando de fato na Polícia Civil. Ingressou em dezembro de 2013 na corporação e trabalhou na 81ª DP (Itaipu) e na Delegacia de Homicídios de Niterói.
Em janeiro de 2017, foi cedido para a Prefeitura de São Gonçalo para o cargo de subsecretário do Trabalho. Dois anos depois, assumiu a Superintendência Regional da Baía de Guanabara no Inea (Instituto Estadual do Ambiente), órgão à época sob influência de Altineu.
Em janeiro de 2021, Ruas foi nomeado secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo pelo próprio pai, capitão Nelson (PL), recém-eleito prefeito. Ele se tornou uma espécie de gerente dos principais investimentos na cidade, ganhando visibilidade para a futura candidatura.
Enquanto o pai, um ex-oficial da PM com perfil mais simples, atuava nas ruas, Douglas, descrito como mais articulado, era o responsável por captar recursos para investimento na cidade.
Ruas foi eleito pela primeira vez em 2022 como deputado estadual com a segunda maior votação (175.977). Ele obteve grande parte (149.576) dos votos de seus eleitores em São Gonçalo, ao garantir 33% dos votos válidos da cidade, terceiro maior colégio eleitoral do estado.
O deputado ficou apenas nove meses na Alerj. Assumiu a Secretaria de Cidades em setembro de 2023. A ascensão do secretário ocorreu em conjunto com o pai, reeleito em 2024 com 84,5% dos votos válidos, maior percentual entre cidades acima de 500 mil eleitores.
À frente da pasta de Cidades, Ruas teve contato frequente com prefeitos de todo o estado, conduzindo asfaltamento de ruas, melhorias urbanas e nos sistemas de drenagem de diferentes municípios. Ao mesmo tempo, conduziu um dos principais investimentos da gestão Castro, um corredor de ônibus em São Gonçalo ao custo de R$ 320 milhões.
Uma auditoria realizada pela gestão interina do desembargador Ricardo Couto identificou possíveis irregularidades em contratos da pasta sob responsabilidade de Ruas. O principal achado foi um aditivo de 45% feito a um contrato 17 dias depois do início de sua execução.
Além da carreira como policial e na política, Ruas também é empresário. Ele detém 90% da sociedade Saur Construção, Terraplanagem e Locação Ltda. Como a Folha revelou em abril, a companhia fez aquisições milionárias nos últimos três anos em terrenos e precatórios. Operações semelhantes foram realizadas pela mulher de Ruas, Mariana Barbosa, e sua empresa.
A auditoria na Secretaria das Cidades e as transações reveladas pela Folha levaram à abertura de uma investigação contra Ruas pela Procuradoria-Geral de Justiça, para apuração dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Ruas foi eleito presidente da Alerj em abril. Sua primeira eleição, realizada logo após a cassação do mandato de Bacellar, foi anulada pela Justiça porque ocorreu antes da retotalização dos votos pelo TRE-RJ. Ele assumiu o comando do Legislativo fluminense numa segunda votação.
O deputado chegou a pedir ao STF (Supremo Tribunal Federal) para assumir o cargo de governador interino, posto ocupado pelo desembargador Ricardo Couto desde a renúncia de Castro, em março.
Ele apontava que o cargo de presidente da Alerj estava à frente do de presidente do Tribunal de Justiça na linha sucessória definida na Constituição estadual. Apesar disso, a solicitação foi negada por duas vezes, pelos ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux. Couto segue no cargo em razão de uma liminar do STF.