O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Douglas Ruas (PL), 37, foi confirmado neste sábado (10) como governador eleito pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

Ele será o mais jovem a assumir o Executivo fluminense sob a atual configuração, resultado da fusão dos estados do Rio de Janeiro com a antiga Guanabara, em 1975. Ao tomar posse no Palácio Guanabara, em 6 de janeiro, Ruas será também o primeiro governador nascido após a ditadura militar (1964-1985).

O TRE-RJ realizou a retotalização dos votos após a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de anular os votos do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) na eleição para o Governo do Rio de Janeiro. O novo cálculo levou Ruas a 50,88% dos votos válidos, garantindo sua vitória no primeiro turno.