A morte de Gustavo Munis de Santana, 20, com 27 tiros na madrugada deste sábado (10) em Moema, na zona sul de São Paulo, levou quase seis horas para ser comunicada ao DHPP (Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa). A delegacia é a responsável por investigar mortes cometidas por policiais militares em serviço contra civis.

Os policiais envolvidos no caso dizem ter confundido o aparelho celular que Gustavo segurava com uma arma. O telefone foi encontrado pelos peritos perto dos pés da vítima.

Em nota à reportagem, a SSP (Secretaria da Segurança Pública), da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que os agentes "foram afastados das atividades operacionais e foi aberto um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar a conduta deles".