TRAGÉDIA
Acidente entre caminhão e carros deixa 5 mortos em rodovia no RJ
da Folhapress
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Um acidente entre um caminhão e quatro carros deixou cinco pessoas mortas e nove feridas na manhã deste sábado na rodovia BR-393, em Barra do Piraí, sul do Rio de Janeiro.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão ocorreu por volta das 5h40 na altura do km 252 da rodovia.
O caminhão tombou na pista. A PRF interditou a passagem de veículos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os nove feridos foram encaminhados para hospitais da região.
As causas do acidente serão investigadas pela polícia.