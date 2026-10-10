10 de outubro de 2026
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TRAGÉDIA

Acidente entre caminhão e carros deixa 5 mortos em rodovia no RJ

da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
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Um acidente entre um caminhão e quatro carros deixou cinco pessoas mortas e nove feridas na manhã deste sábado na rodovia BR-393, em Barra do Piraí, sul do Rio de Janeiro.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão ocorreu por volta das 5h40 na altura do km 252 da rodovia.

O caminhão tombou na pista. A PRF interditou a passagem de veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os nove feridos foram encaminhados para hospitais da região.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

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