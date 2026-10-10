O presidente Lula (PT) exaltou, em ato neste sábado (10) em Natal, a medida tomada a 16 dias do segundo turno que zerou imposto federal da gasolina e renovou subsídio do etanol.

Ele também sugeriu que os cortes prometidos pelo adversário Flávio Bolsonaro (PL) atingirão a população mais pobre. O Rio Grande do Norte terá segundo turno entre Cadu de Lula (PT) e Allyson (União Brasil).

"Nós temos uma guerra no Irã, contra os Estados Unidos, que trouxe um prejuízo extraordinário ao povo do mundo inteiro, porque, por conta do Estreito de Ormuz, você tem aumento do combustível, aumento da gasolina, e aqui no Brasil eu queria dar uma novidade para vocês. Ao contrário do mundo inteiro, no Brasil hoje a gasolina diminuiu, porque a gente está utilizando o dinheiro do petróleo que a Petrobras exporta", declarou Lula.