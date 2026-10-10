Campanha de Lula acusa Meta de interferir em favor de Flávio
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A campanha de reeleição do presidente Lula (PT) acusou neste sábado (10) a Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook e do Instagram, de interferir na disputa eleitoral em favor do adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O grupo de Lula afirma ter decidido acionar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados).
Os lulistas dizem ter sido prejudicados pela empresa em diversos momentos desde o final do ano passado. Também afirmam que, ao pedir explicações da big tech, a resposta se repete, com a declaração de que houve problemas técnicos. A reportagem tenta contato com a Meta para ouvir a versão da empresa.
"Isso causa um desequilíbrio em uma eleição tão apertada", disse o senador e ex-ministro Camilo Santana, um dos coordenadores da campanha petista. "É uma intervenção que nós queremos denunciar", declarou.
Ele afirmou haver uma tentativa de impedir que o eleitorado brasileiro receba informações sobre Flávio Bolsonaro —a campanha petista tem tentado desconstruir a imagem do adversário, incluindo em ambientes digitais.
A campanha de Lula divulgou uma nota listando ocasiões em que teria sido prejudicada pela Meta. A mais recente, de acordo com o texto, foi entre sexta-feira (9) e este sábado (10).
"Desde o começo do dia de ontem, 9 de outubro, até a manhã de hoje, o perfil do presidente Lula foi impedido pela Meta de impulsionar conteúdos do feed no Instagram. Isso significa que, durante todo esse período, a campanha não pôde usar essa modalidade de impulsionamento, que faz parte da estratégia digital de qualquer campanha política", afirma a nota da campanha de Lula.
Os petistas também afirmam, por exemplo, que na campanha de primeiro turno a conta de anúncio de Lula teria sido retirada do ar. Além disso, declaram que o algoritmo –o sistema que distribui conteúdos nas redes sociais– privilegia a candidatura de Flávio.
Em outra ocasião, "uma das publicações da conta oficial do presidente Lula teve interrupção no número registrado de visualizações, com impacto em seu alcance", de acordo com o texto.
A biblioteca de anúncios da Meta, acessada pela Folha no fim da manhã deste sábado, aponta 11 anúncios impulsionados ativos nos perfis de Lula no Instagram e no Facebook.
"A sucessão de problemas técnicos não explicados pela empresa levanta forte suspeita de que a ação da Meta se configure como uma tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro, em benefício à candidatura de Flávio Bolsonaro", afirma a nota da campanha de Lula.
Camilo Santana declarou que as medidas na Justiça Eleitoral e na ANPD estão sendo tomadas porque a empresa não explica os episódios apontados. "Reconhece o erro, mas não justifica, e continua cometendo novos erros enquanto estamos a 15 dias das eleições", declarou o petista.
A campanha de Lula passou por uma reformulação após o presidente terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro —foram 45% dos votos para o petista e 47% para o adversário.
Agora, o esforço de reeleição de Lula tem mais presença nas redes sociais, ambiente em que o bolsonarismo tradicionalmente leva vantagem. O grupo petista tem tentado levar às redes argumentos para o eleitorado temer a perda de programas sociais caso Flávio seja eleito.
"Ele não quer que o povo brasileiro saiba que ele é a favor da manutenção da escala 6x1 e nós somos contra", disse Camilo Santana, listando também outros pontos usados pela campanha de Lula para tentar desgastar a imagem do adversário.
Ao longo dos últimos meses, aliados de Lula e integrantes do governo relataram o receio de uma interferência americana nas eleições brasileiras em favor de Flávio. O motivo seria a preferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por políticos de direita. Uma das hipóteses levantadas por eles era que uma eventual interferência fosse executada por meio de empresas de tecnologia.