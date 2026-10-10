A campanha de reeleição do presidente Lula (PT) acusou neste sábado (10) a Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook e do Instagram, de interferir na disputa eleitoral em favor do adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O grupo de Lula afirma ter decidido acionar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados).

Os lulistas dizem ter sido prejudicados pela empresa em diversos momentos desde o final do ano passado. Também afirmam que, ao pedir explicações da big tech, a resposta se repete, com a declaração de que houve problemas técnicos. A reportagem tenta contato com a Meta para ouvir a versão da empresa.

"Isso causa um desequilíbrio em uma eleição tão apertada", disse o senador e ex-ministro Camilo Santana, um dos coordenadores da campanha petista. "É uma intervenção que nós queremos denunciar", declarou.