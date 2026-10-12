Kassio mandou suspender o canal neste domingo (11), atendendo pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL). Pouco depois, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor-geral eleitoral do TSE, derrubou a censura de Kassio e determinou que o canal volte a funcionar até que o plenário do TSE analise o assunto.

"Eu não sei a decisão, não tô acompanhado essa decisão. De qualquer forma, o departamento jurídico da campanha vai cuidar dele. Eu acho que eles estão extrapolando em algumas decisões contra a minha campanha, isso é visível, isso já foi denunciado", disse Lula.

O presidente Lula (PT) afirmou nesta segunda-feira (12) que o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, precisa mostrar a ilegalidade do canal "Exército do Lula", montado no Whatsapp pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para divulgar conteúdo da campanha petista.

"Nós vamos continuar fazendo campanha e para ele achar que ele tem que cortar, ele tem que mostrar qual é a ilegalidade que tem. O que não pode é o presidente da Suprema Corte Eleitoral ter lado na política. O lado dele tem que ser o lado da igualdade de comportamento, da igualdade de procedimento. Todos têm que ter o mesmo direito diante do da justiça eleitoral. É isso que eu quero. Só isso. Nada mais do que isso", declarou.

"Eu não vou criar só o exército do Lula, eu vou criar agora o Exército, a Marinha, a Aeronáutica no WhatsApp. É a forma mais barata da gente fazer campanha e nós vamos continuar criando o nosso exército", disse ainda.

A declaração foi feita após Lula participar de missa na capela de sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, marcada por ocasião do dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele acompanhou o rito ao lado de sua esposa, a primeira-dama Janja, e aliados, como o governador do Piauí, Rafael Fontelles (PT), e o senador Camilo Santana (PT-CE).