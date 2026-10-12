O arcebispo da Arquidiocese de Aparecida (SP), dom Mário Antônio da Silva, disse nesta segunda-feira (12), dia da padroeira do Brasil, que "o evangelho não nos autoriza a odiar quem pensa diferente nem a matar os inimigos".

Após figurar no centro de uma disputa eleitoral alimentada por notícias falsas, Nossa Senhora Aparecida é homenageada com missas e procissão no Santuário Nacional, no interior de São Paulo.

A fala do arcebispo ocorreu durante a homilia. Ele não realizou comentários com teor político explícito, mas ressaltou que o evangelho "nos autoriza a construir pontes onde se abrem precipícios, e túneis onde se erguem muros".