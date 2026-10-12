Nunes manda investigar conteúdo de canal de Janones pró-Lula
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O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, determinou neste domingo (11) que a Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do órgão investigue o conteúdo publicado no canal de WhatsApp "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).
No despacho, o ministro manda a unidade informar se há circulação de conteúdo distribuído pelo canal em outras plataformas digitais e se adotou providências para avaliar "riscos à integridade do processo eleitoral".
Atendendo a um pedido da campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), que acusa Janones de utilizar o canal para disseminar informações falsas e coordenar ataques contra sua candidatura, o presidente do TSE mandou censurar o canal, o que gerou uma série de críticas internas à sua atuação.
O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor-geral eleitoral do TSE, derrubou a censura de Kassio. Cueva determinou que o "Exército do Lula" volte a funcionar, inclusive com a possibilidade de novas publicações e ingresso de novos seguidores, até que o plenário do TSE analise o assunto.
Apesar de ter permitido a retomada do canal, o magistrado ordenou que Janones se abstenha de divulgar ou reproduzir conteúdos cuja ilicitude já tenha sido reconhecida anteriormente pelo tribunal.
O canal já reune mais de 3 milhões de usuários e é uma das apostas da campanha de Lula para mobilizar a tropa digital.
O ministro Cueva pediu que o tema seja incluído na primeira sessão virtual regimentalmente disponível, com apreciação urgente, preferencialmente em até 24 horas.
De acordo com o ministro do TSE, a campanha de Flávio não apresentou provas suficientes para justificar a suspensão do canal. Ele reiterou a ordem anterior para que o senador complemente o material.
O avanço do canal de Janones se tornou uma das apostas da campanha de Lula para mobilizar a tropa digital, área em que a direita costuma ter protagonismo.
Durante ato da esquerda na Paulista, Lula criticou a decisão de Kassio, que considerou "absurda", e disse estar "desconfiado do comportamento da corte eleitoral".
Ministros de uma ala do TSE diziam extraoficialmente neste domingo (11) haver indícios de engajamento de Kassio na campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Especialistas em direito eleitoral consultados pela reportagem também questionaram a postura do magistrado.