O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, determinou neste domingo (11) que a Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do órgão investigue o conteúdo publicado no canal de WhatsApp "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

No despacho, o ministro manda a unidade informar se há circulação de conteúdo distribuído pelo canal em outras plataformas digitais e se adotou providências para avaliar "riscos à integridade do processo eleitoral".

Atendendo a um pedido da campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), que acusa Janones de utilizar o canal para disseminar informações falsas e coordenar ataques contra sua candidatura, o presidente do TSE mandou censurar o canal, o que gerou uma série de críticas internas à sua atuação.