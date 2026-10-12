Tempestades podem ocorrer em praticamente todo o país nesta segunda-feira (12), quando é comemorado o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de perigo potencial para uma área que inclui o oeste da Região Norte, passa pelo oeste e sul da Região Centro-Oeste, pelo sul da Região Sudeste e se estende até a Região Sul.

No oeste dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, os acumulados de chuva podem ser mais concentrados, o que mantém a região sob o alerta laranja de perigo para tempestades.