O subtenente Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, 54, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), foi morto na manhã deste domingo (11), em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, em um tiroteio com policiais militares.

Segundo o comando do Bope, agentes da unidade faziam uma abordagem a um carro na rua Guilherme Moreira quando policiais do 18º BPM (Batalhão da Polícia Militar) viram a movimentação, confundiram a ação com um ato criminoso e atiraram contra a equipe.

A confusão, ainda segundo o Bope, teria ocorrido devido à baixa luminosidade do local.