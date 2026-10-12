O zagueiro Gabriel Paulista criticou abertamente a diretoria do Corinthians e cobrou o pagamento de salários atrasados. As afirmações do zagueiro alvinegro, um dos líderes do elenco, aconteceram depois da derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Brasileiro.

O clube alvinegro está na 16ª colocação na tabela e só não entrou na zona de rebaixamento graças ao empate por 1 a 1 entre Grêmio e Internacional, na Arena do Grêmio. O Corinthians soma 32 pontos, a mesma do colorado gaúcho, que leva a pior no critério de desempate (tem menos vitórias). Restam oito rodadas para o final da competição.

"Em todos os clubes que passei por esta situação [lutar contra a queda], a diretoria sempre protegeu os atletas, dava a vida para proteger nós jogadores. Aqui no Corinthians eu não vejo nenhuma proteção. Quem dá a cara e a vida somos nós, os jogadores. Temos que respeitar o Corinthians, mas muita gente no Corinthians não sabe o que significa isso, e eu sei bem o que significa isso", afirmou o defensor de 35 anos.