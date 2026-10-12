Os campeões de votos para a Câmara dos Deputados nas eleições deste ano são candidatos jovens, que construíram parte de sua projeção política a partir das redes sociais e representam os polos que protagonizam a disputa presidencial entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Levantamento da Folha aponta que dos 10 deputados federais mais votados em números absolutos do país, 9 têm menos de 40 anos. Dentre eles estão nomes como Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP), André Fernandes (PL-CE), Erika Hilton (PSOL-SP) e Ana Elisa (PT-MG).

A exceção entre os dez mais votados é a deputada federal Júlia Zanatta (PL), 41, reeleita para mais um mandato por Santa Catarina.