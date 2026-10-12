Jovens despontam entre mais votados na Câmara dos Deputados
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Os campeões de votos para a Câmara dos Deputados nas eleições deste ano são candidatos jovens, que construíram parte de sua projeção política a partir das redes sociais e representam os polos que protagonizam a disputa presidencial entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Levantamento da Folha aponta que dos 10 deputados federais mais votados em números absolutos do país, 9 têm menos de 40 anos. Dentre eles estão nomes como Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP), André Fernandes (PL-CE), Erika Hilton (PSOL-SP) e Ana Elisa (PT-MG).
A exceção entre os dez mais votados é a deputada federal Júlia Zanatta (PL), 41, reeleita para mais um mandato por Santa Catarina.
A despeito da presença de jovens entre os candidatos mais votados, a idade mediana dos eleitos para a Câmara dos Deputados permaneceu em 49 anos, o mesmo patamar registrado em 2022. Desta forma, metade dos deputados eleitos para a próximas Legislatura terão 49 ou mais.
Nas Assembleias Legislativas estaduais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a mediana também ficou estável, em 47 anos. Já no Senado, caiu de 58 anos, em 2022, para 56 anos, em 2026.
A comparação considera a idade dos candidatos eleitos no dia da votação do primeiro turno e utiliza dados abertos do TSE. No caso do Senado, houve uma renovação de dois terços das cadeiras neste ano, ante um terço em 2022.
Dentre os dez deputados mais votados estão alguns nomes que se tornaram símbolos da nova direita. É o caso de Nikolas Ferreira, 30, que dobrou a sua votação de 2022, atingindo a marca de 3 milhões de votos.
Em São Paulo, Lucas Pavanato, 28, alcançou um feito semelhante, sendo eleito para o primeiro mandato como deputado federal. Ele é vereador em São Paulo desde 2025, seu primeiro cargo eletivo.
Também em São Paulo, a deputada Erika Hilton, 33, teve cerca de 1,6 milhão de votos e se tornou a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados. Sâmia Bonfim, 37, foi outra candidata do PSOL paulista que ficou entre as mais votadas, com cerca de 583 mil votos.
A principal novidade da esquerda veio de Minas Gerais. Ana Elisa, 21, foi eleita deputada federal pelo PT com mais de 524 mil de votos em uma campanha ancorada pelas redes sociais.
Dentre os 10 mais votados, 6 são de partidos de direita e 4 de legendas de esquerda. Apenas uma tem um perfil mais centrista: a deputada federal Tabata Amaral (PSB), reeleita em São Paulo.
O perfil é distinto dos deputados federais mais votados há quatro anos. Em 2022, 5 dentre os 10 campeões de voto tinham menos de 40 anos. Nikolas Ferreira, Tabata Amaral e Kim Kataguiri (Missão) repetiram o feito e ficaram, mais uma vez, entre os dez mais votados.
Com condenações no STF (Supremo Tribunal Federal), Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, do PL em São Paulo, não disputaram a reeleição. Guilherme Boulos (PSOL) não concorreu para permanecer ministro do governo Lula e ajudou a eleger a esposa para a Câmara.
Apesar da prevalência de nomes jovens entre os mais votados, apenas 23 dos 513 deputados federais eleitos têm menos de 30 anos, o equivalente a 4,5% da Câmara. Desse grupo, 6 são de esquerda e 17, de direita.
O deputado federal mais jovem eleito é Alvinho Lira (PP-AL), 20, filho do ex-presidente da Câmara Arthur Lira. Ele ainda não completou 21 anos, idade mínima constitucional para o cargo, mas uma mudança legal aprovada em 2025 permitiu que candidatos completem a idade exigida em até 90 dias após a posse da Mesa Diretora da Casa.
Na outra ponta, quatro deputados federais com 77 anos serão os mais velhos eleitos para a próxima Legislatura: Magda Mofatto (PL-GO), Busato (União Brasil-RS), Edinho Araújo (PRD-SP) e Sergio Zambiasi (Podemos-RS). Ao todo, 30 deputados federais eleitos têm mais de 70 anos.
No Senado, os mais jovens eleitos em 2026 foram o deputado federal Filipe Barros (PL-PR), e Marina JHC (PSDB-AL), ex-primeira-dama de Maceió, ambos com 35 anos.
O senador eleito mais velho é Júlio César (PSD), de 78 anos, que estava no sétimo mandato como deputado federal no Piauí. Ele derrotou o senador Ciro Nogueira (PP).
Nas Assembleias Legislativas, os mais jovens incluem nomes impulsionados pelas redes sociais e filhos de políticos tradicionais.
Os deputados estaduais mais jovens foram eleitos no Maranhão. Aos 21 anos, Natália do Júnior Garimpeiro (União Brasil) foi eleita com o apoio do pai, prefeito da cidade de Centro Novo (MA). Túlio Rezende (MDB), 22, é filho da deputada estadual Andrea Rezende e do ex-deputado Stenio Rezende.
Também com 22 anos, Samuel Caires (PL) foi eleito em Minas Gerais com o apoio de Nikolas Ferreira. Eduarda Campopiano (PL), 23, foi a mais votada para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Com 1,9 milhão de votos, ela foi eleita ancorada em um discurso conservador e antifeminista.
A deputada estadual eleita mais velha do país é a ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina (PSOL-SP), com 91 anos e única nonagenária entre os eleitos para as Assembleias. Na sequência estão Zé Teixeira (PL-MS), com 86 anos, e Eduardo Suplicy (PT-SP), com 85.