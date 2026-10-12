A FAB (Força Aérea Brasileira) enviou dois aviões para ajudar no combate aos incêndios florestais que atingem as regiões de Manaus, Itacoatiara e Parintins, no estado do Amazonas. A previsão é que as aeronaves iniciem a operação nesta segunda-feira (12).

Segundo a FAB, as duas aeronaves, modelo KC-390 Millenium, pertencem aos esquadrões Zeus, da Base Aérea de Anápolis (GO), e Gordo, da Base Aérea do Galeão (RJ). Uma delas vai transportar materiais e equipamentos de apoio, enquanto a outra será empregada diretamente no combate aos incêndios.

O modelo já foi utilizado pelo país para oferecer assistência humanitária ao Líbano, transportar materiais de enfrentamento à Covid-19 e repatriar brasileiros e estrangeiros refugiados do conflito na Ucrânia.