O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) apresentaram ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao menos 470 ações do início da campanha eleitoral até o primeiro turno.

Segundo levantamento da Folha, o atual presidente conseguiu 59 vitórias, contra 33 do senador, em uma disputa concentrada na derrubada de conteúdos e na suspensão de propagandas.

A reportagem analisou ações apresentadas por cada equipe jurídica desde 16 de agosto, quando começou oficialmente a corrida eleitoral, até 4 de outubro, dia do primeiro turno. Foram 227 movidas por Lula e 243 por Flávio. Para as vitórias, foram consideradas só as ações apresentadas pela própria campanha do candidato vencedor.