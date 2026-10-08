O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, ficou à frente do presidente Lula (PT) na grande maioria dos municípios mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

Levantamento da Folha de S. Paulo mapeou as cidades cujas exportações são mais impactadas pelas tarifas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump.

Dos 100 municípios mais afetados, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em 92; Lula liderou em apenas 8. Quando consideradas todas as cidades brasileiras, o senador teve maioria dos votos válidos em 52% (2.907 municípios), já o petista ganhou em 48% (2.663).