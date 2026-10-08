A campanha de reeleição do presidente Lula (PT) vive um período de crise após o petista terminar o primeiro turno com menos votos do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A instabilidade no grupo político do chefe do governo se dá no momento em que ele busca formas de virar a disputa no segundo turno, o que seria um feito inédito desde a redemocratização.

Três dias depois do resultado das urnas, a equipe de Lula busca um novo rumo para a campanha capaz de reverter o quadro no segundo turno, marcado para o dia 25. Nesta quarta-feira (7), o próprio Lula demonstrou publicamente descontentamento com a coordenação de campanha, comandada pelo presidente do PT, Edinho Silva.

"Eu acho que nós fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade. Acho que a gente poderia ter feito mais. Eu disse para o Edinho que essa foi a campanha menos organizada que eu participei desde 1989. E normalmente a gente colhe aquilo que a gente planta", afirmou o presidente em reunião com aliados. O discurso foi parcialmente transmitido na internet.