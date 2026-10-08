A reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo de São Paulo contou com uma virada sobre Fernando Haddad (PT) na capital paulista. Há quatro anos, o petista havia vencido na cidade pelo placar de 44% a 32% dos votos no primeiro turno e, no segundo, por 54% a 45%. No último domingo (4), no entanto, além de arrebatar o estado em votação única, o governador ganhou no município ao derrotar o rival por 53% a 46%.

Tarcísio foi o mais votado em 37 das 57 zonas eleitorais da capital, sendo que 21 delas deixaram de ter a maioria de votos para o petista e passaram a contar com mais apoiadores do governador. Uma dessas reviravoltas ocorreu na área onde o atual governo fincou uma das suas principais bandeiras: o combate à aglomeração de usuários de drogas conhecida como cracolândia.

As urnas da 3ª zona eleitoral, chamada Santa Ifigênia, atestaram que Tarcísio foi o escolhido por 51% dos moradores da área que abrange quatro distritos centrais: Santa Cecília, Bom Retiro, República e parte da Barra Funda. Haddad teve 48%. Em 2022, o petista tinha vencido o republicano nos dois turnos, sendo 45% a 35%, no primeiro, e 54% a 46%, no segundo.