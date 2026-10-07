Desastres provocados por mudanças climáticas afetaram 6,9 milhões de pessoas em 1.035 municípios brasileiros de julho a setembro, em um trimestre marcado por chuvas intensas e outros eventos extremos, segundo relatório da CNM (Confederação Nacional de Municípios). A entidade alerta que o El Niño deve favorecer a ocorrência de novos desastres nos próximos meses.

Foram 25 mortes e 87,7 mil pessoas obrigadas a deixar suas casas no período. Os prejuízos econômicos chegaram a R$ 12,6 bilhões, principalmente na agricultura e na pecuária, de acordo com o levantamento.

No Sudeste, a entidade registrou ocorrências de vendavais, deslizamentos, granizo e inundações. Em São Paulo, por exemplo, o inverno de 2026 foi o mais chuvoso desde o início da série do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, em 1995. No Vale do Ribeira, no sul paulista, o rio Ribeira de Iguape subiu cerca de nove metros e 152 famílias precisaram deixar suas casas.