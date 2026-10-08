O São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (7), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Brasileiro. Kaio Jorge e Zé Lucas fizeram os gols.

Apesar de perder a segunda seguida, o time paulista permaneceu em 11º lugar na tabela com 36 pontos, mas agora cinco pontos à frente do Internacional, o 17º colocado, que derrotou o Corinthians por 2 a 1 em casa.

O Cruzeiro saltou duas casas e dormirá na quarta colocação se mantendo no páreo por uma vaga direta para a Libertadores de 2027. Chegou aos 48 pontos e ultrapassou Fluminense (48, mas com menos vitórias) e Bahia (46), que jogam nesta quinta-feira (8) contra Coritiba e Palmeiras, respectivamente.