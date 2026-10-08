São Paulo perde no Mineirão, e Cruzeiro salta para o quarto lugar
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O São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (7), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Brasileiro. Kaio Jorge e Zé Lucas fizeram os gols.
Apesar de perder a segunda seguida, o time paulista permaneceu em 11º lugar na tabela com 36 pontos, mas agora cinco pontos à frente do Internacional, o 17º colocado, que derrotou o Corinthians por 2 a 1 em casa.
O Cruzeiro saltou duas casas e dormirá na quarta colocação se mantendo no páreo por uma vaga direta para a Libertadores de 2027. Chegou aos 48 pontos e ultrapassou Fluminense (48, mas com menos vitórias) e Bahia (46), que jogam nesta quinta-feira (8) contra Coritiba e Palmeiras, respectivamente.
O Tricolor volta a campo no sábado (10), no Morumbis, às 21h, contra o Vitória, que derrotou nesta quarta (7) a lanterna Chapecoense por 4 a 0.
O time mineiro jogará na próxima segunda-feira (12), em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, que empatou com o Mirassol na rodada.
O jogo
Assim como fez na derrota para o Santos na sexta-feira (2), Dorival Júnior voltou a escalar três zagueiros: Sabino, Arboleda e Rafael Tolói. A opção, porém, não colaborou muito para as jogadas ofensivas. Até a metade do primeiro tempo, o time conseguiu tocar melhor a bola, mas porque os anfitriões davam liberdade. Mesmo assim, a bola pouco chegou em Calleri, que ficou sozinho no ataque (Luciano, machucado, não foi relacionado). No único chute que acertou no gol, com Wendell, Otávio defendeu sem problemas.
O Cruzeiro, por sua vez, se mostrou muito mais ativo ofensivamente. Com Gerson e Romero marcando com segurança, o ataque mineiro tocou bem a bola e foi quem criou as melhores oportunidades.
Aos 28 minutos, Kaio Jorge cabeceou rente à trave direita de Coronel. Na sequência, o atacante ganhou na velocidade de Arboleda e obrigou o goleiro são-paulino a se esticar para impedir o gol em chute cruzado.
O gol mineiro saiu aos 44 minutos após uma boa troca de passes. Felipe Morais lançou Matheus Pereira na entrada da área, o meio-campista, mesmo marcado, encontrou Kaio Jorge dentro da área, que chutou e marcou.
No segundo tempo, Dorival mudou o esquema tático. Tirou o zagueiro Sabino e colocou o atacante Ferreirinha. Já o português Arthur Jorge, do Cruzeiro, substituiu Romero por Zé Lucas.
Quem levou a melhor nas trocas foi o time da casa. Aos 12 minutos, Zé Lucas armou uma rápida jogada, que acabou com Kaio Jorge dentro da área. O atacante acertou a trave direita e, no rebote, Zé Lucas só teve o trabalho de completar.
Com os 2 a 0 negativos, Dorival ainda viu o mesmo Ferreirinha pedir para sair por contusão aos 15 minutos. Mesmo com novas alterações, o São Paulo continuou tendo problemas para alcançar a área mineira. Até chutou mais vezes a gol, mas sem dar muito trabalho para o goleiro Otávio.