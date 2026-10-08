Vasco bate Botafogo em jogo caótico com desmaio e impedimentos
| Tempo de leitura: 4 min
O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1, engatou a quinta vitória seguida e colou no rival na briga contra o rebaixamento. A partida desta quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos, também teve desmaio, impedimentos milimétricos e até expulsão de Tite.
Os gols do Vasco foram marcados por Lescano e David. Alex Telles, de falta, descontou para o Botafogo.
Com o resultado, os vascaínos chegaram aos 34 pontos, um abaixo do Botafogo. O Vasco tem um jogo a menos e agora é o 14º, enquanto o Glorioso está logo acima, na 13ª posição, com 35 pontos.
O Vasco não perde há cinco jogos, sendo três pelo Brasileiro e dois pela Sul-Americana. A última derrota foi contra o Fluminense, no dia 5 de setembro. Desde então, foram quatro vitórias e um empate, inclusive com goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, na rodada passada.
O Botafogo perdeu segunda partida com Tite. O treinador estreou logo antes da Data Fifa, contra o Mirassol, e saiu derrotado por 2 a 0. Nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão, a equipe botafoguense perdeu duas vezes, empatou outras duas e venceu apenas uma.
A próxima chance de Tite de vencer pela primeira vez com o Glorioso será na segunda-feira (12), contra o Coritiba, pelo Brasileirão, fora de casa. O Vasco recebe o Remo no sábado (10), antes do jogo decisivo pela Sul-Americana, contra o Boca Juniors (ARG), na terça-feira (13).
Impedimento milimétricos
Vasco e Botafogo tiveram seus gritos de gol ofuscados pela atuação do VAR durante a segunda etapa. Primeiro, Thiago Mendes foi vítima — ele estava com o uma chuteira à frente da última linha de marcação. O gol ampliaria a vantagem vascaína na partida.
Depois, foi a vez de Tiquinho Soares. O camisa 9 tinha uma manga de sua camisa. Ambos foram flagrados pelo impedimento semiautomático.
No gol botafoguense, Tite chegou a deixar a área técnica para comemorar com os jogadores na linha de fundo. Foi expulso. O gol foi invalidado logo na sequência.
Assitência e desmaio
Titular no ataque do Vasco no clássico, Bruno Duarte foi decisivo para o primeiro gol da equipe contra o Botafogo. Ele deu uma bela caneta em Vitinho e serviu Lescano, que abriu o placar.
No fim da etapa inicial, ele deu um susto nos companheiros. O atacante trombou com Ferraresi, e o joelho do venezuelano acertou o tórax do vascaíno.
O jogo foi paralisado na sequência, já que Hinestroza também estava caído, mas não houve falta marcada. Duarte ficou se contorcendo no chão, aparentemente com falta de ar, mas não foi atendido na hora.
Thiago Mendes foi até o atacante para ver como ele estava e o encontrou sem reação. O volante pediu atendimento ao companheiro imediatamente, e Duarte se mexeu segundos depois.
Após ser atendido, deixou o gramado de maca e foi substituído por David, que marcou o segundo gol do Vasco na partida.
Como foi o jogo
O Vasco foi o primeiro a levar perigo, aos 14 minutos. Ferraresi afastou o cruzamento em escanteio do Vasco, e Cuiabano pegou o rebote na meia-lua. O lateral-esquerdo dominou e já finalizou, em um lindo chute sem-pulo, e a bola passou tirando tinta da trave de Gabriel Batista.
Pouco mais de dez minutos depois, Thiago Mendes arriscou de fora da área e obrigou Batista a fazer boa defesa. O volante vascaíno chutou com a chapa do pé, a bola pegou força, mas o goleiro conseguiu espalmar para a lateral.
Os visitantes insistiram e abriram o placar, aos 28. Bruno Duarte arrancou na transição, deu uma caneta em Vitinho pela esquerda e encontrou Lescano infiltrando pelo meio da área. O atacante encontrou ótimo passe, e o Vasco saiu na frente.
O Vasco quase ampliou, mas Gabriel Batista fez milagre. O goleiro do Botafogo foi buscar no ângulo, após finalização de Colidio da entrada da área, pelo lado esquerdo.
Logo no início da segunda etapa, David ampliou para o Vasco. Colidio ganhou disputa de ombro com ombro com Medina e arrancou livre em contra-ataque vascaíno. No dois contra um, o argentino serviu o camisa 7, que tocou na saída de Gabriel Batista e marcou.
O Vasco seguiu pressionando. Na sequência, aos nove minutos, Sosa recebeu de Hinestroza e finalizou sem marcação pela direita. O forte chute carimbou o travessão do Botafogo.
Alex Telles fez um golaço de falta e diminuiu. Aos 15 minutos, o lateral-esquerdo do Botafogo acertou linda cobrança, acertou o ângulo e marcou. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.
Gol anulado pelo VAR. Colidio cobrou falta pela direita, e Thiago Mendes apareceu completamente livre no meio da área. Ele acertou chute com a perna esquerda e marcou, mas impedimento milimétrico foi conferido pelo semiautomático.
Gol anulado pelo VAR, mas do outro lado. Alex Telles cobrou falta pela intermediária, e a bola foi na cabeça de Tiquinho Soares. O camisa 9 desviou e fez o gol de empate, mas outro impedimento milimétrico foi marcado, desta vez para desespero do Botafogo.