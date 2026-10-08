O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira (7), após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O revés em Porto Alegre foi o sétimo consecutivo do Timão na competição nacional. Além disso, o clube chegou à 16ª colocação, a um ponto da zona do rebaixamento.

A demissão de Diniz acontece justamente depois de o departamento de futebol ter bancado sua permanência durante a paralisação do calendário. O executivo Marcelo Paz, o presidente Osmar Stabile e integrantes da direção decidiram aproveitar o período para dar ao treinador tempo de recuperar jogadores, reorganizar a equipe e corrigir os problemas apresentados antes da pausa.