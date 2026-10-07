Na retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa provocada pela longa data Fifa, o Corinthians sofreu nesta quarta-feira (7) a sétima derrota consecutiva na competição. Perdeu para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O resultado deixa a equipe alvinegra ainda mais próxima da zona de rebaixamento, estacionada nos 32 pontos, após as derrotas diante de Cruzeiro (2 a 1), Coritiba (2 a 1), Santos (1 a 0), Chapecoense (2 a 1), Flamengo (2 a 1), Fluminense (3 a 1) e, agora, Internacional.

O período sem vitória aumentou muito a pressão sobre o técnico Fernando Diniz, que viu seu cargo ficar ameaçado após o revés diante do tricolor carioca e, na ocasião, só não foi demitido a pedido de líderes do próprio elenco alvinegra. A situação, contudo, tende a se agravar agora.