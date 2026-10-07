Gol relâmpago leva Corinthians à sétima derrota consecutiva
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Na retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa provocada pela longa data Fifa, o Corinthians sofreu nesta quarta-feira (7) a sétima derrota consecutiva na competição. Perdeu para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O resultado deixa a equipe alvinegra ainda mais próxima da zona de rebaixamento, estacionada nos 32 pontos, após as derrotas diante de Cruzeiro (2 a 1), Coritiba (2 a 1), Santos (1 a 0), Chapecoense (2 a 1), Flamengo (2 a 1), Fluminense (3 a 1) e, agora, Internacional.
O período sem vitória aumentou muito a pressão sobre o técnico Fernando Diniz, que viu seu cargo ficar ameaçado após o revés diante do tricolor carioca e, na ocasião, só não foi demitido a pedido de líderes do próprio elenco alvinegra. A situação, contudo, tende a se agravar agora.
A sequência na competição reserva um desafio ainda mais duro no próximo domingo (11), quando o Corinthians terá pela frente o clássico com o Palmeiras, que briga pelo título com o Flamengo. O duelo será na casa alviverde, às 17h30 (de Brasília).
O Internacional também está nessa briga contra o rebaixamento. Apesar da vitória sobre a equipe corintiana, chegou apenas aos 31 pontos e continua entre os quatro últimos colocados. No fim de semana, também terá um clássico contra seu maior rival, o Grêmio, outro que luta para deixar o Z4.
A crise corintiana se estende além do Nacional. Recentemente eliminado da Libertadores, o clube paulista vê refletir em campo a crise que enfrenta fora das quatro linhas, com atrasos recorrentes de salários, direitos de imagem e premiações devidas aos atletas.
Também faltou sorte ao clube em Porto Alegre.
Enquanto o time da casa conseguiu abrir o placar logo em sua primeira finalização, aos 43 segundos, com Vitinho marcando o gol mais rápido desta edição do Brasileiro, o Corinthians desperdiçou uma série de chances de, ao menos, empatar. Foram três bolas na trave ao longo da partida.
Embora tenha saído de campo derrotado, o Corinthians apresentou uma produção ofensiva superior à dos últimos jogos com a volta de Yuri Alberto. Ao lado de Memphis Depay e Rodrigo Garro, o atacante voltou a formar o trio ofensivo que não atuava junto desde maio.
A presença do camisa 9 deu mais mobilidade a outras peças do time, que ainda no primeiro tempo tentou reagir ao gol marcado pelo Inter. A equipe criou chances para empatar e até virar o jogo, com duas bolas na trave, em finalizações de Matheuzinho e Yuri Alberto.
Após o intervalo, o time alvinegro manteve a pressão em busca do empate e voltou a acertar a trave. Desta vez, Memphis Depay, na pequena área, desperdiçou a oportunidade.
Além da falta de sorte, o Corinthians ainda viu um de seus principais jogadores falhar. Garro perdeu a bola dentro da área defensiva, e o Inter aproveitou para ampliar com Alan Patrick, aos 32 minutos.
Pendurado, o argentino não conseguiu reagir bem após o erro. Seu rendimento, que já não era dos melhores, caiu ainda mais, e ele acabou levando cartão amarelo. Com isso, está fora do clássico com o Palmeiras.
O golpe só não foi mais duro para a equipe alvinegra porque, pouco depois, aos 35, André descontou para o time visitante e recolocou o Corinthians no jogo. O cenário voltou a ser semelhante ao que havia se desenhado desde o início da partida: o Inter com vantagem mínima e o Corinthians em busca de uma reação que, apesar das oportunidades, não veio.