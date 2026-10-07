Red Bull Bragantino empatou com o Mirassol por 1 a 1 nesta quarta-feira (07), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro. A partida foi a única da rodada entre duas equipes que já não eram patrocinadas por casas de apostas.

Por não serem patrocinados por bets, nenhum dos times teve que mudar a camisa após a proibição. Apesar disso, a partida teve placas de campo com frases de protesto contra a MP que proibiu a publicidade de casas de apostas.

O Mirassol jogou a maior parte do jogo com um a menos. O zagueiro João Victor foi expulso com cartão vermelho direto aos 27 minutos do primeiro tempo por impedir chance clara e manifesta de gol de Eduardo Sasha.