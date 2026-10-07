Bragantino e Mirassol empatam em duelo dos uniformes já sem bets
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Red Bull Bragantino empatou com o Mirassol por 1 a 1 nesta quarta-feira (07), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro. A partida foi a única da rodada entre duas equipes que já não eram patrocinadas por casas de apostas.
Por não serem patrocinados por bets, nenhum dos times teve que mudar a camisa após a proibição. Apesar disso, a partida teve placas de campo com frases de protesto contra a MP que proibiu a publicidade de casas de apostas.
O Mirassol jogou a maior parte do jogo com um a menos. O zagueiro João Victor foi expulso com cartão vermelho direto aos 27 minutos do primeiro tempo por impedir chance clara e manifesta de gol de Eduardo Sasha.
Os gols da partida foram marcados por Sasha e André Luis. O atacante do Bragantino completou lançamento e abriu o placar no início do segundo tempo de partida, enquanto o centroavante do Mirassol recebeu passe, fez o pivô e empatou a partida.
Com este resultado, o Mirassol não caiu para a zona de rebaixamento. O Leão começou a rodada fora do Z4, mas entrou por alguns minutos enquanto o placar estava favorável ao Bragantino. O Mirassol buscou o empate com um a menos e chegou à 15ª colocação com 32 pontos. Por sua vez, o Bragantino ficou na 10ª posição, com 37 pontos.
O próximo jogo do Bragantino será na segunda-feira (12), contra o Cruzeiro, em Bragança Paulista. Já o Mirassol visitará o Bahia em Salvador no domingo (11).
Como foi o jogo
Mandante, o Bragantino começou se impondo no jogo e mantendo maior controle da posse de bola. A equipe de Bragança chegava com perigo, mas parava no goleiro Walter. Fernando finalizou duas vezes e em ambas o arqueiro do Mirassol fez a defesa. Em outro lance, Eduardo Sasha cabeceou forte, mas a bola foi por cima do gol.
Zagueiro do Mirassol expulso. Aos 27 minutos, João Victor perdeu a bola para Sasha. O atacante do Bragantino ia em direção ao gol, livre, e foi derrubado pelo defensor do Leão. O árbitro Raphael Claus interpretou que o zagueiro impediu chance clara e manifesta de gol e expulsou com cartão vermelho direto o João Victor.
Com um a mais, o Bragantino tentou, mas não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo. O Mirassol chegou a levar perigo com Igor Formiga, que finalizou após passe de Reinaldo e a bola passou próximo ao travessão.
No segundo tempo, as coisas rapidamente mudaram. Aos 5 minutos, Eduardo Sasha aproveitou lançamento e finalizou, tirando do goleiro Walter. Placar aberto em Bragança.
O Mirassol chegou ao empate. Aos 24 minutos, André Luis recebeu passe dentro da área, fez o pivô, girou e bateu, balançando as redes e deixando tudo igual no placar. Ele chegou a marcar o segundo minutos depois, mas estava impedido, e o gol foi anulado.