Grêmio perde chances, e Remo busca empate no fim entre polêmica
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No retorno do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, Remo e Grêmio fizeram um jogo emocionante e empataram por 1 a 1, no Mangueirão, em duelo pela 29ª rodada.
Kannemman abriu o placar para o Grêmio no primeiro tempo, mas David Braga empatou para o Remo nos minutos finais. Quando esteve à frente do placar, o Imortal teve diversas oportunidades para ampliar, mas desperdiçou.
O Remo também reclamou de um pênalti no início do jogo. Yago Pikachu tentou cruzamento, e a bola pegou na mão de Kannemann dentro da área. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda não viu penalidade, e o VAR não recomendou revisão.
Com o resultado, o time de Renato Gaúcho perde uma posição e segue no Z4. O Imortal fica com 30 pontos, em 18º lugar, e chega ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão. O Remo, por sua vez, amplia sua seca para nove partidas sem triunfar no torneio e continua afundado na vice-lanterna, com 24 pontos.
Grêmio e Remo voltam a campo no fim de semana, pela 30ª rodada. O Imortal fará "clássico dos desesperados" contra o Internacional, que também briga contra o rebaixamento, no domingo (11). Um dia antes, o Remo enfrentará o Vasco, em São Januário.
Como foi o jogo
O confronto mal tinha começado, e o Remo reclamou de um pênalti pedindo toque de mão. Logo aos 9 minutos, Yago Pikachu recebeu em profundidade, tentou cruzamento e viu a bola tocar no braço de Kannemann - o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, no entanto, não enxergou penalidade no lance, e o VAR não recomendou revisão. Se a polêmica aconteceu cedo, as chances de gol foram escassas. Pelos mandantes, Pikachu tentou chute de fora, mas não levou perigo a Weverton. Já pelo Grêmio, Pavón fez boa jogada pela direita e tentou cruzamento que quase acabou em gol.
O duelo seguiu morno, e o Remo teve outras duas chances, mas foi o Imortal quem abriu o placar já nos acréscimos. Depois que Gabriel Taliari desviou para fora e Leonel Picco mandou nas mãos de Weverton, Kannemman aproveitou jogada de escanteio e, após tentativa de Wallace, se jogou para balançar as redes aos 47 minutos.
A etapa final começou com os mandantes pressionando pelo empate, mas Weverton apareceu. Pikachu arriscou de longe, e o goleiro do Grêmio pegou sem problemas. Pouco depois, Galeano soltou uma bomba dentro da área, e Weverton teve reflexos rápidos para espalmar. Quando Weverton não teve reação, o chute forte de Taliari tirou tinta da trave e foi para fora. Pouco depois, Picco acertou arriscou falta de longe, e o goleiro do Grêmio tirou de manchete.
Na melhor chance para o Imortal ampliar, a defesa do Remo e o goleiro Marcelo Rangel brilharam. O Grêmio saiu em contra-ataque, Enamorado ficou cara a cara com o arqueiro do Remo e tirou de Marcelo Rangel, Marllon apareceu atrás do goleiro para tirar de cabeça. Em seguida, Marcelo Rangel se recuperou no lance e tirou com o pé o chute de Amuzu. Pouco depois, foi a vez de Braithwaite parar no goleiro do Remo, em outro lance cara a cara.
Depois de tentar muito, o Remo empatou aos 42 minutos. David Braga, de cabeça, mandou no contrapé de Weverton para deixar tudo igual. Já nos acréscimos, Enamorado perdeu outra grande chance cara a cara.