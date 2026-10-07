O Remo também reclamou de um pênalti no início do jogo. Yago Pikachu tentou cruzamento, e a bola pegou na mão de Kannemann dentro da área. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda não viu penalidade, e o VAR não recomendou revisão.

Kannemman abriu o placar para o Grêmio no primeiro tempo, mas David Braga empatou para o Remo nos minutos finais. Quando esteve à frente do placar, o Imortal teve diversas oportunidades para ampliar, mas desperdiçou.

No retorno do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, Remo e Grêmio fizeram um jogo emocionante e empataram por 1 a 1, no Mangueirão, em duelo pela 29ª rodada.

Com o resultado, o time de Renato Gaúcho perde uma posição e segue no Z4. O Imortal fica com 30 pontos, em 18º lugar, e chega ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão. O Remo, por sua vez, amplia sua seca para nove partidas sem triunfar no torneio e continua afundado na vice-lanterna, com 24 pontos.

Grêmio e Remo voltam a campo no fim de semana, pela 30ª rodada. O Imortal fará "clássico dos desesperados" contra o Internacional, que também briga contra o rebaixamento, no domingo (11). Um dia antes, o Remo enfrentará o Vasco, em São Januário.

Como foi o jogo

O confronto mal tinha começado, e o Remo reclamou de um pênalti pedindo toque de mão. Logo aos 9 minutos, Yago Pikachu recebeu em profundidade, tentou cruzamento e viu a bola tocar no braço de Kannemann - o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, no entanto, não enxergou penalidade no lance, e o VAR não recomendou revisão. Se a polêmica aconteceu cedo, as chances de gol foram escassas. Pelos mandantes, Pikachu tentou chute de fora, mas não levou perigo a Weverton. Já pelo Grêmio, Pavón fez boa jogada pela direita e tentou cruzamento que quase acabou em gol.