Vitória goleia Chapecoense em jogo com pintura e show de dupla
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O Vitória mostrou sua força jogando no Barradão e goleou a lanterna Chapecoense por 4 a 0, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Erick e Matheuzinho foram os artilheiros da noite. Cada um marcou duas vezes para definir o placar, sendo que o segundo gol de Erick foi uma pintura no ângulo de Anderson, goleiro da Chape.
Com o resultado, o Leão da Barra se afasta ainda mais da zona de rebaixamento. O time de Jair Ventura chega aos 36 pontos e salta para o 12º lugar - o Internacional, com 31 pontos, abre o Z4. Já a Chapecoense segue afundada na última colocação, com apenas 18 pontos.
As duas equipes voltam a campo em confrontos pela 30ª rodada. O Vitória enfrentará o São Paulo, no sábado (10), no Morumbis, enquanto a Chape receberá o Athletico, na segunda-feira (12), na Arena Condá.
Como foi o jogo
Jogando em casa, o Vitória foi para cima e criou as primeiras chances. Após lançamento de Caíque, Mateus Silva não alcançou cara a cara com o goleiro Anderson. Depois, Tarzia finalizou forte, e o arqueiro da Chape espalmou. Por fim, Jamerson cruzou rasteiro, Anderson quase falhou, e a bola tocou na trave.
A Chapecoense respondeu e parou duas vezes em Lucas Arcanjo, e o Vitória inaugurou o placar logo em seguida. Depois que o goleiro do Leão da Barra fez linda defesa em chute de Yago Felipe, o time baiano puxou contra-ataque, e Erick limpou a marcação para mandar no cantinho de Anderson e fazer 1 a 0 aos 17 minutos. Até o intervalo, as principais chances da Chape vieram quando Lucas Arcanjo quase se atrapalhou com a bolas nos pés e em outra finalização de Yago Felipe que o goleiro pegou.
O Vitória voltou com tudo para o segundo tempo e atropelou o lanterna do Brasileirão. Aos 8 minutos, Matheuzinho recebeu na entrada da área e bateu com categoria para fazer 2 a 0. Aos 15, Erick desceu pelo lado direito e, de esquerda, acertou um chutaço no ângulo de Anderson, marcando seu segundo gol no jogo e o terceiro do Vitória. Por fim, Matheuzinho apareceu mais uma vez e transformou o resultado em goleada aos 28 minutos. O placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fossem as chances perdidas por Renê e Lucas Silva.