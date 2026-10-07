O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (7) que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vai subir com ele a rampa do Palácio do Planalto em uma eventual posse em 2027, caso seja eleito contra o presidente Lula (PT).

"Ele [Jair Bolsonaro] vai subir aquela rampa junto com a gente e vai colocar a faixa no filho dele", afirmou Flávio. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. Ele foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de prisão no ano passado.

O ministro do STF Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro à corte, deve analisar o caso que pode levar à soltura do ex-presidente após o segundo turno.