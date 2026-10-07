O DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de oito pessoas encontradas em sacos plásticos, edredons e lençóis amarrados na capital paulista desde setembro. De acordo com os investigadores, os casos não têm relação entre si.

Os corpos foram achados em vias públicas ou em áreas de mata, em bairros distantes uns dos outros. A semelhança na forma como estavam embalados levantou suspeitas nas redes sociais de que haveria um "serial killer", isto é, um único criminoso responsável por todas as mortes. A polícia nega essa hipótese.

Sete das vítimas foram identificadas. As apurações iniciais apontam motivações como vingança ou "justiçamento", quando a pessoa é morta em "tribunais do crime". Também já há suspeitos pelos assassinatos, o que reforça a tese de que houve mais de um autor.