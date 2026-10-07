O Republicanos oficializou nesta quarta-feira (7) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio foi feito pelo presidente nacional do partido, o deputado reeleito Marcos Pereira (SP), na sede do partido, em Brasília.

Pereira afirmou que Flávio será "o próximo presidente da República". Participaram os governadores reeleitos Tarcísio de Freitas (SP), Otaviano Pivetta (MT) e Cleitinho (MG), além da senadora Damares Alves (DF). Todos são alinhados ao bolsonarismo.

O partido decidiu apoiar Flávio Bolsonaro institucionalmente, mas não fechou questão. Isso quer dizer que não haverá punição para integrantes que prefiram fazer campanha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem aliados da legenda no Nordeste.