Republicanos oficializa apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno
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O Republicanos oficializou nesta quarta-feira (7) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio foi feito pelo presidente nacional do partido, o deputado reeleito Marcos Pereira (SP), na sede do partido, em Brasília.
Pereira afirmou que Flávio será "o próximo presidente da República". Participaram os governadores reeleitos Tarcísio de Freitas (SP), Otaviano Pivetta (MT) e Cleitinho (MG), além da senadora Damares Alves (DF). Todos são alinhados ao bolsonarismo.
O partido decidiu apoiar Flávio Bolsonaro institucionalmente, mas não fechou questão. Isso quer dizer que não haverá punição para integrantes que prefiram fazer campanha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem aliados da legenda no Nordeste.
Participaram do evento do Republicanos, além da cúpula do partido, governadores e parlamentares eleitos. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e nomes da legenda ligados a Lula não estiveram no anúncio.
O único lulista a participar foi o líder da sigla na Câmara, Augusto Coutinho (PE). Foi ele quem, representando a bancada, primeiro anunciou o apoio ao candidato do PL à Presidência.
Para o centrão, Flávio Bolsonaro se tornou o franco favorito na disputa. Ele terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos, enquanto Lula teve 45,16%. Dessa forma, partidos começaram uma corrida de apoios visando melhores termos de negociação com o PL.
Para o Republicanos, o principal objetivo é manter o partido no comando da Câmara. O atual chefe da Casa, o deputado reeleito Hugo Motta, pretende se manter no cargo na eleição para a mesa diretora, em fevereiro de 2027.
Motta, porém, acumulou desgastes com o PL, que a partir do ano que vem terá 121 das 513 cadeiras na casa. O partido deseja uma troca de comando na Câmara, e avalia lançar candidato próprio ou apoiar outro nome do centrão.
O acordo entre o Republicanos e Flávio foi encaminhado pelo governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele defendeu a aliança em conversa nesta terça com Marcos Pereira e, depois, com Flávio Bolsonaro. O candidato à presidência e o deputado possuem relação distante, segundo interlocutores.
Flávio Bolsonaro e Pereira conversaram na manhã desta quarta-feira. A presidência de Motta foi abordada, sem resoluções. O candidato e o dirigente devem voltar a conversar em breve sobre o assunto.
Dirigentes do partido haviam cogitado, anteriormente, fazer o anúncio de apoio em São Paulo, com Tarcísio, ou em Minas Gerais, com o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos). Tarcísio é aliado de primeira hora de Flávio, enquanto Cleitinho já declarou apoio ao candidato do PL no segundo turno.
Além do Republicanos, Flávio Bolsonaro já recebeu o apoio da federação União-Progressista. A aliança, formada pelo União Brasil e PP, elegeu 87 deputados e terá 12 senadores a partir de 2027. O Podemos deve anunciar apoio ao candidato do PL nesta quinta-feira (8).
O conjunto de apoios recebido por Flávio no segundo turno inclui ainda Ronaldo Caiado (PSD), apesar da neutralidade de seu partido, e Romeu Zema (Novo), ambos derrotados na disputa presidencial no primeiro turno.