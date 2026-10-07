Críticas de aliados a Janja se intensificam após primeiro turno
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A desvantagem do presidente Lula (PT) na corrida presidencial fez com que petistas e aliados não escondessem desconforto com o excesso de exposição da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, no primeiro turno.
Diante do risco de derrota, interlocutores do presidente mergulharam em um processo de autocrítica em tensas reuniões convocadas para avaliação do cenário político. E, antes mais retraídos, petistas passaram a expor críticas à atuação da primeira-dama.
Na terça-feira (6), a ex-senadora Kátia Abreu foi aplaudida por petistas ao defender "menos Janja e mais Alckmin" durante o segundo turno das eleição presidencial. Recém-filiada ao PT, Kátia Abreu fazia alusão à necessidade de dar mais visibilidade ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), como uma espécie de avalista da promessa de responsabilidade fiscal no governo.
Em sua intervenção, ela também criticou a concentração de poder nas mãos do PT de São Paulo, tanto na campanha como na Esplanada dos Ministérios.
A reportagem tentou contato com a equipe de Janja por mensagem de texto e por ligação de voz para saber se a primeira-dama gostaria de se manifestar. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. Ao jornal O Globo, a assessoria de Janja disse que ela continuaria na campanha, respaldada por Lula.
Durante a reunião, houve menções cifradas ao espaço ocupado pela primeira-dama, mas sem citar Janja nominalmente. Um participante sugeriu que parassem com louvores evangélicos sobre o "tapete vermelho", em clara referência ao fato de Janja cantar um jingle de inspiração gospel durante atos de campanha do presidente.
Outro integrante da executiva do partido disse que seria necessário romper a bolha que hoje cerca o presidente, acrescentando que Lula gosta de estar ao lado do povo.
Também sem fazer menção a Janja, um parlamentar afirmou que Alckmin deveria ter maior evidência na campanha, o que foi interpretado como um apoio à opinião de Kátia Abreu.
Em meio a essa análise, petistas passaram a responsabilizar Janja até mesmo pelo mau desempenho do marido em Minas Gerais, onde derrotou Jair Bolsonaro (PL) na disputa de 2022. Aliados do presidente reclamam do fato de a primeira-dama ter xingado o deputado Nikolas Ferreira (PL) durante comício nas vésperas da votação.
A declaração teria contrariado o eleitorado de Nikolas, que obteve mais de três milhões de votos na eleição para a Câmara dos Deputados.
Setores petistas também debitam na conta de Janja influência sobre a decisão de Lula de proibir as apostas online, conhecidas como bets.
O petista tomou a atitude imaginando que seria uma medida popular que aumentaria sua votação, ideia inicialmente compartilhada por diversos aliados do presidente. Depois da eleição, porém, lulistas passaram a avaliar que a decisão afetou negativamente a popularidade de Lula.
Outra crítica feita a Janja diz respeito a um ato realizado com artistas no Rio de Janeiro, há duas semanas. O evento de campanha teria sido ideia dela. Aliados de Lula avaliam que o público do ato já vota no presidente, e que o tempo deveria ter sido dedicado a buscar outro segmento do eleitorado.
Janja deu demonstrações públicas da influência na campanha do presidente. Antes mais concentrada nos bastidores, ganhou protagonismo nos palanques, tem destaque na propaganda eleitoral e influi na definição da agenda de eventos do petista.
Ela passou a discursar em todos os comícios do candidato à reeleição, chegando a repreender o marido em caso de desatenção. Na segunda-feira (5), porém, aliados de Lula observaram que a primeira-dama não teve destaque em uma reunião sobre a campanha no segundo turno.