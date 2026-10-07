A desvantagem do presidente Lula (PT) na corrida presidencial fez com que petistas e aliados não escondessem desconforto com o excesso de exposição da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, no primeiro turno.

Diante do risco de derrota, interlocutores do presidente mergulharam em um processo de autocrítica em tensas reuniões convocadas para avaliação do cenário político. E, antes mais retraídos, petistas passaram a expor críticas à atuação da primeira-dama.

Na terça-feira (6), a ex-senadora Kátia Abreu foi aplaudida por petistas ao defender "menos Janja e mais Alckmin" durante o segundo turno das eleição presidencial. Recém-filiada ao PT, Kátia Abreu fazia alusão à necessidade de dar mais visibilidade ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), como uma espécie de avalista da promessa de responsabilidade fiscal no governo.