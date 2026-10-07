A Polícia Federal arquivou um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) para investigar suspeita de interferência estrangeira nas eleições de 2026.

O órgão chegou a enviar o pedido para análise preliminar da Diretoria de Inteligência, mas não foram encontrados elementos para que houvesse um pedido de instauração de um inquérito.

No domingo (4), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, havia confirmado a abertura de um procedimento preliminar de investigação para analisar a solicitação da AGU.