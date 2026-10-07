07 de outubro de 2026
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POLÍTICA

Senador bolsonarista eleito no MA diz que vai se vingar de Dino

Por Fabio Victor | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Lahesio Bonfim (Novo) diz que vai trabalhar para derrubar Flávio Dino
Lahesio Bonfim (Novo) diz que vai trabalhar para derrubar Flávio Dino

Em discurso após ser eleito senador pelo Maranhão, Lahesio Bonfim (Novo) acusou o ex-governador Flávio Dino, atual ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), de tê-lo perseguido quando era prefeito e prometeu que vai trabalhar para derrubar o magistrado.

"Arrisquei minha vida pra buscar dez doses de vacina do Covid [sic], que me massacrava pra vocês desistirem de mim, que mandava a polícia me prender pra tentar envergonhar eu [sic] na frente de vocês. Agora, Flávio Dino, eu estou indo atrás de você em Brasília", afirmou Lahesio.

O senador eleito pelo Novo é bolsonarista e apoia Flávio Bolsonaro (PL) no majoritariamente lulista Maranhão (o presidente teve 64% dos votos no estado no primeiro turno). O impeachment de ministros do STF é uma das principais bandeiras dos bolsonaristas eleitos para o Senado.

Lahesio Bonfim foi por dois mandatos prefeito de São Pedro dos Crentes, cidade em que Flávio venceu Lula. No discurso, ele reclamou que o município teve poucas doses de vacina por retaliação política de Dino, que era governador. Refere-se também a uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Maranhão quando ele era prefeito.

O senador eleito do Novo não respondeu ao contato da reportagem até a publicação deste texto. Um assessor de Lahesio informou que a fala foi um "desabafo", em referência de fato ao possível impeachment de ministros do STF com a nova configuração do Senado, na qual bolsonaristas ganharam força.

A assessoria de Flávio Dino disse que o ministro não iria se manifestar.

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