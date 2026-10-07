Senador bolsonarista eleito no MA diz que vai se vingar de Dino
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Em discurso após ser eleito senador pelo Maranhão, Lahesio Bonfim (Novo) acusou o ex-governador Flávio Dino, atual ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), de tê-lo perseguido quando era prefeito e prometeu que vai trabalhar para derrubar o magistrado.
"Arrisquei minha vida pra buscar dez doses de vacina do Covid [sic], que me massacrava pra vocês desistirem de mim, que mandava a polícia me prender pra tentar envergonhar eu [sic] na frente de vocês. Agora, Flávio Dino, eu estou indo atrás de você em Brasília", afirmou Lahesio.
O senador eleito pelo Novo é bolsonarista e apoia Flávio Bolsonaro (PL) no majoritariamente lulista Maranhão (o presidente teve 64% dos votos no estado no primeiro turno). O impeachment de ministros do STF é uma das principais bandeiras dos bolsonaristas eleitos para o Senado.
Lahesio Bonfim foi por dois mandatos prefeito de São Pedro dos Crentes, cidade em que Flávio venceu Lula. No discurso, ele reclamou que o município teve poucas doses de vacina por retaliação política de Dino, que era governador. Refere-se também a uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Maranhão quando ele era prefeito.
O senador eleito do Novo não respondeu ao contato da reportagem até a publicação deste texto. Um assessor de Lahesio informou que a fala foi um "desabafo", em referência de fato ao possível impeachment de ministros do STF com a nova configuração do Senado, na qual bolsonaristas ganharam força.
A assessoria de Flávio Dino disse que o ministro não iria se manifestar.