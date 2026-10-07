Em discurso após ser eleito senador pelo Maranhão, Lahesio Bonfim (Novo) acusou o ex-governador Flávio Dino, atual ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), de tê-lo perseguido quando era prefeito e prometeu que vai trabalhar para derrubar o magistrado.

"Arrisquei minha vida pra buscar dez doses de vacina do Covid [sic], que me massacrava pra vocês desistirem de mim, que mandava a polícia me prender pra tentar envergonhar eu [sic] na frente de vocês. Agora, Flávio Dino, eu estou indo atrás de você em Brasília", afirmou Lahesio.

O senador eleito pelo Novo é bolsonarista e apoia Flávio Bolsonaro (PL) no majoritariamente lulista Maranhão (o presidente teve 64% dos votos no estado no primeiro turno). O impeachment de ministros do STF é uma das principais bandeiras dos bolsonaristas eleitos para o Senado.