Placas de publicidade em jogos exibem frases contra MP das bets
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Placas de publicidade ao redor dos gramados que vão receber nove partidas da 29ª rodada do Brasileiro vão exibir uma mensagem de protesto contra a MP (medida provisória) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil.
A rodada será realizada nesta quarta (7) e quinta-feira (8). A ação, liderada pelo IBJR (Instituto Brasileiro de Jogo Responsável) lança manifesto com o lema "Proibir não é proteger".
Além disso, mais frases serão exibidas: "Não se muda a regra no meio do jogo", "proibir quem segue as regras favorece quem?", "não é só o futebol que perde", "quem lucra com as bets ilegais?", "a demanda não acaba, apenas muda de endereço", entre outras.
A medida provisória gerou impacto no futebol nacional, já que os clubes mantinham contratos de patrocínio com casas de apostas. A ação passou a entrar em vigor nesta terça-feira (6), quando as plataformas de apostas deixaram de operar no país.
Na tentativa de manter seus contratos, os clubes buscam alternativas temporárias para substituir as marcas de apostas.
Os times que têm a Superbet como patrocinadora principal vão exibir o nome da Superscore, plataforma estatística da casa de apostas. Entre eles estão São Paulo e Fluminense.
O manifesto também traz o lançamento de um site que visa explicar as proteções que o mercado regulado garante a quem aposta. O objetivo é mostrar como as regras funcionam na prática.
Carlos Lima, presidente do IBJR, afirmou que "A proibição não faz a procura por bets desaparecer. Ela apenas a empurra para as plataformas ilegais, que não oferecem as garantias e os mecanismos de proteção do mercado regulado".
O manifesto assinado pela ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias) defende que a proibição não acaba com as apostas no país, mas acaba com a proteção de quem aposta.