Placas de publicidade ao redor dos gramados que vão receber nove partidas da 29ª rodada do Brasileiro vão exibir uma mensagem de protesto contra a MP (medida provisória) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil.

A rodada será realizada nesta quarta (7) e quinta-feira (8). A ação, liderada pelo IBJR (Instituto Brasileiro de Jogo Responsável) lança manifesto com o lema "Proibir não é proteger".

Além disso, mais frases serão exibidas: "Não se muda a regra no meio do jogo", "proibir quem segue as regras favorece quem?", "não é só o futebol que perde", "quem lucra com as bets ilegais?", "a demanda não acaba, apenas muda de endereço", entre outras.