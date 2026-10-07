Na tentativa de reorganizar o grupo político e reformular o discurso após o primeiro turno da eleição, o presidente Lula (PT) endureceu o discurso contra a criminalidade e disse que a campanha adotou um novo lema em torno do tema.

"Para o povo trabalhador, a proteção. Para o bandido, a prisão. É esse o nosso lema daqui para frente", afirmou o presidente e candidato à reeleição nesta quarta-feira (7).

Lula voltou a defender a PEC da Segurança Pública, que amplia as atribuições da União na área, como medida para combater o crime.