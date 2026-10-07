Mudar Constituição para reformar leis e Judiciário, diz Flávio
| Tempo de leitura: 2 min
O candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o Brasil não vive uma democracia plena e que, quando falou em redemocratizar o país e mudar a Constituição caso eleito, estava falando sobre aprovar PECs (propostas de emenda à Constituição).
Leia mais: Alto escalão do centrão aposta em vitória de Flávio no 2º turno
Ele disse que falava de propostas que tem defendido ao longo da campanha, como redução da maioridade penal, reforma do Judiciário, reforma política, mudanças na reforma tributária e fim da reeleição para presidente.
"Tem várias PECs que são possíveis", respondeu nesta quarta-feira (7) ao ser questionado pela imprensa sobre a declaração dada na véspera. Nesta terça (6), em Goiânia, Flávio falou em usar a vantagem da direita no Congresso para mudar a Constituição e "redemocratizar o país".
Ao falar sobre a proposta de fim de reeleição, Flávio manteve uma brecha para aumento do mandato.
"É o Congresso que vai definir os critérios, se vai ser mandato de 4 ou 5 anos, se vai valer só para presidente, se vai valer para governador", afirmou. "Eu vou usar o capital político de um presidente recém-eleito para aprovar essa PEC [do fim da reeleição] para redemocratizar o nosso país."
O presidenciável do PL afirmou que o país não vive uma democracia plena e que "o Brasil tem que voltar ao normal, apenas isso".
Flávio negou ainda que a fala sobre mudar a Constituição tenha a ver com seguir planos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe.
"Qualquer coisa diferente disso é especulação. Eu já vi gente começar a dizer: 'ah, agora o Flávio, com esse Congresso com ampla maioria, ele vai fazer o que o pai dele não fez'. Vamos parar de mentir, vamos aterrissar no mundo real. Para de fazer torcida", disse.
Flávio afirmou ainda que o Congresso está configurado para ele e não para Lula (PT) —o PL obteve a maior bancada na Câmara e no Senado. O partido obteve 121 de 513 deputados e 28 de 81 senadores.
"O Congresso [...] está configurado para um presidente como Flávio Bolsonaro e não tem como encaixar uma peça diferente dessa. Se esse atual presidente continuasse, ele simplesmente seria incompatível com este Congresso. Pior ainda, é incompatível com os critérios para indicação de ministro Supremo", afirmou.
Flávio afirmou ainda que vai ter "ponderação, segurança jurídica, respeito à Constituição e respeito à política".
"Não vai ter presidente da República passando a mão no telefone ameaçando o dono de veículo de comunicação. Não vai ter presidente da República combinando com um amigo no Supremo para fazer busca e apreensão na fonte de vocês, jornalistas", completou.