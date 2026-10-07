A proibição das bets decretada pelo governo Lula (PT) é uma agressão à segurança jurídica, afirmou o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (7).

Em conversa com jornalistas, ele voltou a caracterizar Lula como "pai do tigrinho", em referência ao cassino online conhecido como "jogo do tigrinho", e lembrou ter votado contra o projeto de regulamentação do setor patrocinado pelo governo federal. Durante a gestão de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), as casas de apostas ficaram sem regulamentação e se expandiram.

"Ele toma [essa medida] a poucos dias da eleição como se isso fosse ser revertido em votos para ele, [mas] o efeito foi o contrário. Ele agrediu a segurança jurídica, agrediu os clubes, diversas empresas", afirmou Flávio Bolsonaro após encontro com representantes da federação União Progressista (PP e União Brasil).