A Justiça de Goiás condenou nesta terça-feira (6) João Teixeira de Faria, o João de Deus, e o Centro Espírita Dom Inácio de Loyola a pagarem R$ 20 milhões por dano moral coletivo em razão dos abusos sexuais, segundo a investigação, praticados ao longo de décadas pelo ex-líder espiritual durante atendimentos em Abadiânia (GO).

A defesa de João de Deus diz que "a decisão não reflete a realidade dos fatos" e afirma que vai recorrer.

"Realidade esta que foi desconstruída pelas inúmeras absolvições proferidas ao longo destes oito anos, bem como pelo conjunto de provas apresentado nos autos e, sobretudo, pela desproporção alarmante da condenação", diz a nota assinada pelos advogados Anderson Van Gualberto de Mendonça e Marcos Maciel Lara.