07 de outubro de 2026
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Roda de ônibus escolar se solta e assusta alunos; VÍDEO

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo
Aluna filmou momento em que a roda de soltou do ônibus e 'passeou' pela rodovia
Aluna filmou momento em que a roda de soltou do ônibus e 'passeou' pela rodovia

A roda de um ônibus escolar se soltou, nesta terça-feira (6), em Ponta Porã (MS), e assutou os estudantes que estavam no veículo. O incidente foi filmado por uma aluna. Ao G1, mães reclamam que problemas com os veículos escolares são frequentes.

Imagem registrada por uma estudante mostra a roda solta percorrendo a rodovia MS-164 ao lado do veículo. Segundo ela, os alunos ficaram assustados, houve gritos e choro dentro do ônibus.

“A roda do veículo se soltou e saiu rolando pela rua, bem na nossa frente. O que veio depois foi puro desespero. Os alunos gritavam assustados e as crianças choravam muito, sem entender o que estava acontecendo”, contou a aluna, que preferiu não se identificar.

Em entrevista ao G1, uma mãe que preferiu não se identificar, disse que o ônibus já tinha apresentado problema de manhã e precisou voltar para a escola "porque estava saindo fumaça”.

Em nota, a prefeitura de Ponta Porã disse que os alunos foram removidos com segurança para seus destinos e trata o caso com prioridade. Ninguém se feriu.

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