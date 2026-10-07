A roda de um ônibus escolar se soltou, nesta terça-feira (6), em Ponta Porã (MS), e assutou os estudantes que estavam no veículo. O incidente foi filmado por uma aluna. Ao G1, mães reclamam que problemas com os veículos escolares são frequentes.

Imagem registrada por uma estudante mostra a roda solta percorrendo a rodovia MS-164 ao lado do veículo. Segundo ela, os alunos ficaram assustados, houve gritos e choro dentro do ônibus.

“A roda do veículo se soltou e saiu rolando pela rua, bem na nossa frente. O que veio depois foi puro desespero. Os alunos gritavam assustados e as crianças choravam muito, sem entender o que estava acontecendo”, contou a aluna, que preferiu não se identificar.