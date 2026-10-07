Lula diz que campanha foi a menos organizada desde 1989
| Tempo de leitura: 2 min
O presidente Lula (PT) disse nesta quarta-feira (7) que sua campanha de primeiro turno neste ano foi a menos organizada de suas disputas presidenciais. Ele deu a declaração a aliados ao lado do coordenador da campanha, Edinho Silva, que está sendo criticado por petistas pela forma como conduziu o esforço de reeleição de Lula.
"Eu acho que nós fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade. Acho que a gente poderia ter feito mais. Eu disse para o Edinho que essa foi a campanha menos organizada que eu participei desde 1989. E normalmente a gente colhe aquilo que a gente planta", declarou o presidente da República.
O discurso de Lula foi parcialmente transmitido pelo canal do PT no Youtube, e a transmissão foi interrompida com a fala em andamento. Depois, outras declarações do presidente foram transmitidas em outra rede social.
Lula terminou o primeiro turno da eleição presidencial, realizado no último domingo (4), atrás de seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O resultado deixou desanimados diversos de seus aliados, e intensificou as disputas internas que já haviam se manifestado em sua equipe de campanha.
O presidente da República também falou sobre a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala de seis dias de trabalho por um de descanso –projeto conhecido como fim da escala 6x1. O texto está na pauta do Senado.
"Quero ver como é que o Flávio Bolsonaro vai votar. Desafio e a votar favorável e desafio ele a pedir para o PL votar favorável. Porque eles estão inventando uma história ‘não, é melhor negociar com o patrão’. Como se no acordo leoninio, o trabalhador tivesse alguma verdade. Nada de aceitar barganha, é reduzir a jornada de trabalho para 5 dias de trabalho e dois de descanso", declarou Lula.
O petista tem tentado reorganizar seu grupo político e reformular seus discursos na tentativa de virar no segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Desde a redemocratização, nenhum candidato a presidente que terminou atrás no primeiro turno conseguiu a vitória na etapa decisiva.
O esforço envolve também um tom mais contundente sobre segurança pública. Lula defendeu a PEC que dá mais poderes para a União na área da segurança pública. "Para o povo trabalhador, a proteção. Para o bandido, a prisão. É esse o nosso lema daqui para frente", disse o chefe do governo e candidato a reeleição.