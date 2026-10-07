O presidente Lula (PT) disse nesta quarta-feira (7) que sua campanha de primeiro turno neste ano foi a menos organizada de suas disputas presidenciais. Ele deu a declaração a aliados ao lado do coordenador da campanha, Edinho Silva, que está sendo criticado por petistas pela forma como conduziu o esforço de reeleição de Lula.

"Eu acho que nós fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade. Acho que a gente poderia ter feito mais. Eu disse para o Edinho que essa foi a campanha menos organizada que eu participei desde 1989. E normalmente a gente colhe aquilo que a gente planta", declarou o presidente da República.

O discurso de Lula foi parcialmente transmitido pelo canal do PT no Youtube, e a transmissão foi interrompida com a fala em andamento. Depois, outras declarações do presidente foram transmitidas em outra rede social.