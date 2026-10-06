Em lágrimas, Messi e argentinos se despedem da camisa 10
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Em um evento marcado pela forte emoção dos jogadores dentro de campo e dos mais de 85 mil torcedores nas arquibancadas do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Lionel Messi fez na noite desta terça-feira (6) sua última partida com a seleção da Argentina.
O adversário escolhido para a ocasião especial foi a frágil seleção do Benin, apenas a 89ª colocada no ranking da Fifa -a Argentina é a 2ª-, mas o resultado esportivo dentro das quatro linhas desta vez não era o mais importante.
Bastante emocionado em sua despedida, o capitão argentino foi visto chorando ainda no ônibus da delegação, na chegada ao estádio. Durante a execução do hino nacional, ao lado dos filhos Thiago, Mateo e Ciro, não conseguiu conter as lágrimas novamente -o zagueiro Nicolás Otamendi, também se despedindo da seleção, e o treinador Lionel Scaloni acompanharam Messi na emoção.
Com a presença de familiares e de companheiros de seleção que estiveram ao seu lado na campanha do tricampeonato, na Copa do Qatar, em 2022, e também na do vice, na América do Norte, em 2026, o craque de Rosario foi celebrado a todo momento pelas arquibancadas extasiadas em azul e branco.
Com um mar de faixas e bandeiras estampadas com seu rosto, muitas ao lado de Diego Armando Maradona, os "hinchas" (como são conhecidos os torcedores argentinos) cantavam de maneira praticamente ininterrupta, mesmo antes do apito inicial.
Canções populares nos estádios do país, como "Brasil, decime qué se siente", "El Que No Salta", "Olé Olé Olá, soy de Argentina" e "Vamos, vamos, Selección", eram repetidas à exaustão.
Também foram prestadas homenagens a Jorge Messi, pai do craque argentino que morreu no início de agosto.
Antes do apito inicial, foi aberta ainda no gramado uma camisa gigante da alviceleste com o número 10, acompanhado da palavra "gracias" (obrigado).
Com cerca de meia hora de atraso em relação à previsão inicial, a partida foi interrompida brevemente aos dez minutos, para que acontecessem as primeiras homenagens ao camisa 10.
Ele foi celebrado pelos adversários de Benin e pelas arquibancadas, com gritos de "Olé, olé, olé, Messi, Messi", e fogos de artíficio ao fundo. Messi mais uma vez se emocionou.
O último capítulo da trajetória vitoriosa encerra uma história que começou há cerca de 21 anos, em agosto de 2005, em amistoso contra a Hungria.
O jogador não teve, porém, um começo fácil com a formação nacional. Até 2021, ainda não havia conquistado nenhum título.
Eram até então apenas quatro vices -nas edições de 2007, 2015 e 2016 da Copa América, e na Copa de 2014. Os reveses em sequência chegaram a fazer com que ele anunciasse uma aposentadoria precoce, em 2016.
Convencido a retornar depois de uma campanha popular, Messi alcançaria o primeiro título com a Argentina em 2021, com a conquista da Copa América, sobre o Brasil, no Maracanã.
O título no mítico estádio sobre o maior rival deu início ao período que faria o jogador mudar seu status junto aos torcedores argentinos.
No ano seguinte, venceu a Finalíssima, o confronto entre o campeão sul-americano e o europeu, com triunfo sobre a Itália, e brilhou na condução da equipe ao título mundial, tornando-se o primeiro e único a marcar em todas as fases do torneio.
Na Copa de 2026, na América do Norte, mesmo aos 39 anos de idade, foi mais uma vez o protagonista da Argentina, com oito gols que levaram a equipe até a final da competição.
Desolado após a derrota para a Espanha na decisão e pela morte do pai, anunciou no fim de agosto sua aposentadoria da seleção.
"Juro a vocês que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos, em que conquistamos tudo, mas também antes. Sempre lutei e dei tudo por esta camisa, para levar alegria a vocês e fazer com que se sintam orgulhosos de ser argentinos por meio do futebol", afirmou o jogador.
Ao mesmo tempo em que ainda se mobilizam para o adeus do craque, a mídia local e os torcedores se debruçam para tentar achar um possível sucessor capaz de assumir a 10. Nico Paz e Franco Mastantuono, dois jovens canhotos que podem atuar abertos pela ponta direita, despontam como os principais candidatos.
"O momento chegou. Eu vou em paz. Deixei tudo. Esta camisa foi meu sonho, meu orgulho e minha vida. Obrigado por me amarem tanto. Vou sentir saudades", declarou Messi em publicação nas redes sociais.