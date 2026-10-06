Em um evento marcado pela forte emoção dos jogadores dentro de campo e dos mais de 85 mil torcedores nas arquibancadas do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Lionel Messi fez na noite desta terça-feira (6) sua última partida com a seleção da Argentina.

O adversário escolhido para a ocasião especial foi a frágil seleção do Benin, apenas a 89ª colocada no ranking da Fifa -a Argentina é a 2ª-, mas o resultado esportivo dentro das quatro linhas desta vez não era o mais importante.

Bastante emocionado em sua despedida, o capitão argentino foi visto chorando ainda no ônibus da delegação, na chegada ao estádio. Durante a execução do hino nacional, ao lado dos filhos Thiago, Mateo e Ciro, não conseguiu conter as lágrimas novamente -o zagueiro Nicolás Otamendi, também se despedindo da seleção, e o treinador Lionel Scaloni acompanharam Messi na emoção.