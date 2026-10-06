Candidato derrotado ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) afirmou nesta terça-feira (6) que vai contestar na Justiça o desfecho dos resultados nas urnas.

Foi a primeira declaração pública de Ciro desde o domingo (4), quando foi derrotado pelo governador Elmano de Freitas (PT). O petista teve 53,19% dos votos válidos contra 46,22% do tucano e foi reeleito no primeiro turno no Ceará.

"Não cumprimentei o candidato vitorioso. Ele não ganhou, ele e sua organização criminosa tomaram as eleições! Já ganhei e perdi eleições, nunca repudiei o resultado das urnas, mas meu sentimento, pela primeira vez na vida, é que fomos roubados", afirmou.